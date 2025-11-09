明治安田J2リーグは9日、第36節の残り8試合を行い、首位の水戸は大宮に0―2で敗れて悲願のJ1昇格はお預けになった。同時刻に開催された前節3位の千葉が藤枝に1―1で引き分けたため、勝てば初昇格が決まっていた。しかし大宮の杉本健勇に後半2得点され、ホームでは10月26日の千葉戦（0●1）に続く2連敗となった。水戸は勝ち点67で首位をキープしているが、8日の愛媛戦で快勝した2位長崎が同66で迫る。次節23日は長崎の本拠地