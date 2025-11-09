兵庫県議だった竹内英明さんが昨年11月の出直し兵庫県知事選の中で猛烈な誹謗中傷を受けて県議を辞職し、その後自死した問題に絡み、兵庫県警は９日、竹内さんの虚偽情報を拡散し名誉を棄損した疑いで政治団体ＮＨＫ党代表の立花孝志容疑者（58）を逮捕した。立花容疑者は執行猶予期間中の身で、今回の事件で有罪となれば実刑となる公算が高い。逮捕容疑に絡んで立花容疑者は現職の兵庫県議３人から提供された怪文書などをもとに竹