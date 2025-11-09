今年上半期のアイアン部門はダンロップ、ブリヂストン、ミズノが好調で、トップ10のうち半数以上が国内メーカーだった。しかし、秋以降になると海外メーカーが逆襲。最新ランキングでは1位にピン『G440』、3位に『タイトリスト T250』、4位にテーラーメイドの『P790』とトップ5に3モデルがランクインしている。ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた。【写真】テーラーメイドの『P790』、タイ