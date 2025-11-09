人間魚雷＝「回天」で亡くなった搭乗員たちの追悼式が8日、周南市の大津島で行われました。大津島は太平洋戦争中、特攻兵器として開発された人間魚雷・回天の発射訓練基地があった島です。回天の出撃や訓練中の事故で145人の若者の命が失われました。追悼式は、顕彰会が毎年、11月の第2日曜日に行っていて戦後80年の節目となることしは県の内外からおよそ150人が参列しました。式では回天の訓練員だった小灘利春大尉の二女阪本直子