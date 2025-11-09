北海道根室市の国道で横断歩道を渡っていた70代の女性が、乗用車にはねられ死亡しました。(2025年11月9日)午前8時半ごろ、根室市西浜町の国道44号で横断歩道を渡っていた黒部フサ子さん73歳が乗用車にはねられました。黒部さんは意識がない状態で病院に搬送され死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた石橋彩夏容疑者21歳をその場で逮捕しましたが「急いでぼーっとして信号を見てなかった」という趣旨の話をして