サッカーJ1の横浜FCが9日、横浜F・マリノスの結果により、2節を残してJ2降格が決定。クラブは公式ホームページでコメントを発表しました。横浜FCは8日にJ1首位を走る鹿島アントラーズに1-2で敗戦。勝ち点5差だった横浜FMが京都サンガF.C.に3-0で勝利したため、J2降格圏の18位以下が確定しました。クラブは公式ホームページで、「4度目のJ1リーグでの戦いを経験させていただいているにもかかわらず、1年でのJ2降格という結果を真摯