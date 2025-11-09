韓国のボーイズグループ・ＢＡＥ（ビーエーイー）１７３のドハ（２１）が６日、自身のＳＮＳで所属事務所のＰＯＣＫＥＴＤＯＬスタジオを相手取り専属契約に関する訴訟を予告したことを受け、グループの日本マネジメントを担っているプロダクションのブロシスが８日、公式コメントを発表したと韓国メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。同社は「ＢＡＥ１７３メンバーのドハが最近、所属事務所のＰＯＣＫＥＴＤＯＬス