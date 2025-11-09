水産業の発展を目的とする「全国豊かな海づくり大会」のため三重県を訪れている両陛下は9日午後、放流行事などに出席されました。 【写真を見る】天皇皇后両陛下「全国豊かな海づくり大会」ご出席午後は南伊勢町で水産高校の生徒らと交流 8日から三重県を訪れている天皇皇后両陛下。午後は、南伊勢町で三重県立水産高校がカツオ漁などの実習に利用する船、「しろちどり」を視察されました。皇后陛下は、10日から実習に向かう生