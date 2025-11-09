Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、来季の同グループ残留へ向けて有利な状況となっていることが明らかになった。角田は去就問題が大詰めとなっている中で迎えたブラジル・グランプリ（ＧＰ、決勝９日＝日本時間１０日）で、スプリントは１３位、予選は１９番手と低迷している。マシンのセッティングがうまくいかない背景もあって、角田が苦戦が続く一方で、グループ内で来季のシートを争う姉妹チーム・レーシングブルズの