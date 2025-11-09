４人組ロックバンド「ａｆｌｏｏｄｏｆｃｉｒｃｌｅ」（アフラッドオブサークル）が９日、東京・歌舞伎町で「Ｉ’ＭＦＲＥＥ２０２５ＬＩＶＥＡＴ新宿歌舞伎町野外音楽堂」を開催した。新宿で結成し、来年で２０周年を迎える同ロックバンド。凱旋ライブとなったこの日は、６月に発売された「ＫＩＬＬＥＲＫＩＬＬＥＲ」など全１３曲を披露。雨が降りしきる中、駆けつけた約３０００人のファンを魅了し