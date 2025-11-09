イタリア1部パルマは9日、日本代表GK鈴木彩艶（23）の負傷について、左手薬指と舟状骨の複雑骨折と診断されたと発表した。クラブ公式サイトで「鈴木彩艶選手は検査を受け、左手薬指と舟状骨の複雑骨折と診断されました」と発表。今後は手術に踏み切る可能性があることも伝えた。鈴木は今季開幕から公式戦全試合に出場。8日のリーグ・ACミラン戦でもフル出場を果たしていた。ただ、同戦では後半途中に左手を痛め、治療を受け