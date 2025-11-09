ブラジル南部で竜巻が発生し、これまでに少なくとも6人が死亡しました。ブラジル南部・パラナ州を7日、猛烈な竜巻が襲いました。AP通信などによりますと、被害を受けたリオ・ボニート・ド・イグアス市とその周辺地域で、これまでに少なくとも6人が死亡、750人以上がけがをしたほか、1人が行方不明だということです。被害を受けた女性「風が吹いて、私を巻き上げ、グリルに叩きつけられました。起き上がろうとしましたが、また倒れ