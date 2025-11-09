新潟県で、再び鳥インフルエンザの発生です。新潟県胎内市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。新潟県によりますと、きのう、ニワトリ20羽以上が死んでいるのが見つかり、検査の結果、きょう午前8時に陽性を確認。県はおよそ28万羽の処分を進めています。胎内市では今月4日にも別の養鶏場で鳥インフルエンザが発生していて、新潟県では今季2例目です。