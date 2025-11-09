大型で非常に強い台風26号がフィリピンに接近し、地元当局は住民10万人以上を避難させるなど警戒にあたっています。気象庁によりますと大型で非常に強い台風26号は、日本時間の9日午後3時にはフィリピンの東の沖合を1時間におよそ30キロの速さで西へと進んでいます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は60メートルで、沿岸部では上陸前から強い波が押し寄せています。この後も暴風雨や高潮のおそれがあり、ロ