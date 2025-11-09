ビートたけし（78）が9日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。高値のコメについてロンドン公演で人気を博した大相撲の力士を広報活動に登用して海外への普及を訴えた。番組では高値で価格がなかなか下がらないコメ問題について農家や飲食店などの悩みを浮き彫りにしながらスタジオで討論。最後にたけしが今後のコメをどのように海外にアピールするか独自のアイデアを持ち出した。たけしは「うまいご飯