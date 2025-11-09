9日朝、新潟県新発田市の民家の敷地内で男性がクマに襲われました。命に別条はありませんでした。警察によりますと、9日午前7時すぎ、新発田市向中条で60代男性が自宅から出たところ、隣にあるやぶから出てきた体長1メートルほどのクマに襲われました。男性は左わき腹をひっかかれ、ケガをしましたが命に別条はありませんでした。＜クマに襲われた男性＞「やられたときは冗談だろなんで思ったけど、だんだん考えていくと、本