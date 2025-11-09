北海道・東北地方を中心に、連日クマによる人身被害が絶えません。東京農業大学・山崎晃司教授（崎は立つ崎）は、クマは「可愛さ」と「恐ろしさ」というまったく異なる印象を一身にまとう、不思議な動物だと言います。山崎氏監修の『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』（日本文芸社）より最新の研究が明かす、知られざるクマの姿に迫ります。ネコにはマタタビ、クマには……クマの嗅覚は人間の数千倍ネコがマタタビにうっと