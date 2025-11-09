名古屋グランパスは11月９日、山口素弘執行役員ゼネラルマネジャーが2025シーズンをもって退任することを発表した。元日本代表MFは現役時代に名古屋でもプレーし、引退後は指導者や解説者として活躍。2018年に名古屋のアカデミーダイレクターに就任し、以降は執行役員としてフットボール統括やゼネラルマネジャーを歴任した。７年に渡り、名古屋の要職を務め、様々な面でチーム強化に尽力した。クラブの公式Xでも退任が伝え