【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテイメントマガジン『Zessei』が、11月10日に創刊される。その創刊を記念した写真展の開催を前にした11月9日に、編集長の大倉と『Zessei』の表紙巻頭を飾ったACEesから深田竜生が、そして裏表紙と第2特集の関西ジュニアから西村拓哉が登壇したトークショーが実施された。 ■「ジュニアの中で出たいなと思ってもらえるよ