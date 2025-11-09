9日に投票日を迎えた広島県知事選挙は、一部地域を除き午後8時で締め切られます。16年ぶりに交代する県知事を決める選挙は、午前中、雨が降る中の投票日となりました。広島市東区の牛田小学校でも午前7時から投票がはじまりました。県知事選挙には無所属新人の3人が立候補し、午後6時現在の推定投票率は14.37パーセントと、前回より4.15ポイント下回っています。一方、8日までの期日前投票では、28万4千人あまりが投票を済ま