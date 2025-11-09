11月9日、米サンフランシスコ在住のタレント・野沢直子が『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演した。30年連れ添った米国人夫との離婚や、その後の日々を語り、話題を呼んでいる。「野沢さんは、日本のバラエティ番組で人気を集めたのち、1991年に渡米。翌年には、アメリカで組んだバンドメンバーのボブ・オークライヤー氏と結婚し、3人の子供が産まれています。30年以上連れ添った2人ですが、2024年6月、離婚調停の末に離婚が