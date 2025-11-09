女子で優勝した伊藤有希の1回目＝宮の森ノルディックスキーの全日本選手権ジャンプは9日、札幌市の宮の森ジャンプ競技場でノーマルヒル（ヒルサイズ＝HS100メートル）が行われ、女子は伊藤有希（土屋ホーム）が99メートル、91.5メートルの合計246.0点で3連覇を果たした。丸山希（北野建設）が2位、高梨沙羅（クラレ）が3位。男子は小林潤志郎（Wynn.）が100メートル、99メートルの合計266.3点で6季ぶり3度目の優勝。小林朔太郎