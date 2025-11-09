【モデルプレス＝2025/11/09】札幌・すすきの「P＆J」に勤務する、白星ゆき。20歳の頃は毎日ラーメンを食べる生活を送っており「すごく太ってしまって」と明かした。そこから食生活を改善し、ダイエット。遺伝子検査で自分の身体に合った食べ物を知った上で実施している無理のないスタイルキープ術など、美容法に迫る。【インタビュー全2回の2回目】【写真】すすきの美人キャバ嬢のドレス姿◆白星ゆき、休日は牡蠣堪能― お忙しい