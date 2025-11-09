【モデルプレス＝2025/11/09】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）がファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、ガルアワ／10月18日＠千葉・幕張メッセ）に出演し、アーティストステージのトップバッターを担当。出演前に舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。【写真】XG、美スタイル際立つ新衣装◆XG、CHISAの新ヘアをメンバー絶賛― 今回でガルアワ初出演となりますが