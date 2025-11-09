活動を自粛していた「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二メンバーが、来年より活動を再開することを「株式会社LDH JAPAN」が発表しました。【写真を見る】【 三代目JSB・今市隆二 】来年から活動再開「自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております」今市隆二メンバーは今年４月にタクシー運転手に暴行を加えたなどとして書類送検され、活動を自粛。