9日午後6時52分ごろ、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。最大震度1を観測したのは、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度1□岩手県盛岡市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報