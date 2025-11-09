東京のマッサージ店でタイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、少女の母親が「友人を通じて、娘を店に紹介した」と親族に話していたことがわかりました。この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営者が、12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせていたとして逮捕されたものです。JNNが取材した少女の親族によると、少女の母親は「マッサージの仕事をしている友人を通じて、娘を店に紹介した」などと話していたということで