きょうも各地でクマによる被害が相次いでいます。【写真を見る】クマが転んだ男性に覆いかぶさる60代男性が裏庭でクマと遭遇 左わき腹を引っかかれる新潟新潟県新発田市では午前7時15分ごろ、60代の男性が自宅の裏庭に出たところ、やぶから出てきた体長1メートルほどのクマと遭遇。転んだ男性に覆いかぶさってきたということです。襲われた男性「ここ、脇腹に一撃を受けまして」クマはすぐに逃げ去り、男性は軽傷でした。