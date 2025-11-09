【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C.0ー3 横浜F・マリノス（11月9日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】号泣する横浜FM主将→仲間が支える横浜F・マリノスのMF喜田拓也が、試合終了直後に号泣。名門の残留を確定させた瞬間に感極まる主将の姿にファンも感動している。J1リーグ第36節で横浜FMは京都サンガF.Cを3−0で撃破。2試合を残してJ1残留を決めた。クラブ史上初のJ2リーグ降格を回避し、「オリジナル10」（Jリーグ創