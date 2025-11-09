■全国の10日（月）の天気低気圧がオホーツク海と日本の東へ進み、発達するでしょう。日本付近は西高東低の気圧配置になり、夜にかけて、平地で雪の目安となる寒気が北海道から東方北部まで流れ込みそうです。北海道は雪や雨、東北日本海側や北陸は断続的に雨が降り、しだいに雪に変わる所がありそうです。大気の状態が不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。太平洋側は、天気が回復して晴れるでしょう。