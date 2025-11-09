お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（49）の妻でタレント清水みさと（33）が8日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。お酒について明かした。冒頭、ビールで乾杯をすると、博多大吉（54）が「清水さん、でも昔からお酒は飲めたの？」と質問。「いや、それが。去年、飲めるようになったばかりなんですよ。去年、なんか紹興酒が、なんか飲めたんですよ。飲んでみたら意外といけて