ミュージシャンのGACKTが9日、X（旧ツイッター）を更新。親族によって死去が発表されたラッパーの晋平太さんとの思い出をつづった。GACKTは「『追悼晋平太へ』番組で共演してから、陰ながら応援させてもらっていた。ずっと彼を支えてきたファンのみんなにとって、これはあまりにもツラい知らせだろう」とファンを思った。続けて「彼は、言葉で殴り、言葉で抱くような男だった。その場の空気を切り裂く鋭さも、終わったあとに残る