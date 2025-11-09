9月に母国ポルトガルの名門ベンフィカの指揮官に就任したジョゼ・モウリーニョ。サッカー界を代表する名将スペシャル・ワンとして業界をリードする存在だったが、ここ最近の成績は少々物足りない。伊『Calciomercato』は「まだモウリーニョはスペシャル・ワンなのか？」と取り上げているが、今季残念なのがチャンピオンズリーグでの戦いぶりだ。ベンフィカはここまでリーグフェーズ4戦全敗に終わっていて、全体ワースト2位となる35