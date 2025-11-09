先月の17日より、モロッコでU-17女子ワールドカップが開催されてきた。8日に決勝を迎えたが、大会を通して目立ったのが優勝したU-17北朝鮮代表の強さだ。その強さは圧倒的で、グループステージも3戦全勝。決勝トーナメントに入ってからもベスト16で開催国モロッコを6-1で粉砕。ベスト8では日本代表を5-1、準決勝ではブラジルを2-0、そして決勝ではオランダを3-0だ。この強さにオランダ『NOS』も脱帽する。オランダと北朝鮮はグルー