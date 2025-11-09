中国東方航空は、名古屋/中部〜煙台線を10月28日から運休した。火・木・日曜の週3往復を運航していた。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は名古屋/中部発が3時間、煙台発が2時間半。最終運航日は10月19日。なお、名古屋/中部〜西安線も2026年1月7日から運休することをすでに決めている。これにより中国東方航空による名古屋/中部発着路線は、上海/浦東、上海/浦東経由蘭州を結ぶ2路線のみとなる。