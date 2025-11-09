電話相談や保護の支援など児童虐待の防止に力を尽くしてきた名古屋のNPO、CAPNAが設立30年を迎え記念イベントが開かれました。 【写真を見る】赤ちゃん縁組や児童虐待防止に尽力名古屋のNPO「CAPNA」が設立30周年イベント功労者の矢満田さんを表彰 特に、望まない妊娠などで生まれた子どもを生後すぐに育ての親の実の子とする養子縁組、通称「赤ちゃん縁組」の推進活動でも知られ、その中心人物の一人である矢満田篤二さんが