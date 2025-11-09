弥彦競輪場のF2「サテライト会津カップ」が9日開幕。ガールズの6Rは太田りゆ（31＝埼玉）が人気に応えた。山本さくらが内から仕掛ける展開。半田水晶が山本をかわしたが、バックで猛加速した太田が楽に半田を捉えた。余裕の勝利に見えたが「正直、不安でドキドキしていた」と明かした。「8月の落車から、うまくかみ合っていない。決して100％ではないのが正直なところ。仕掛けどころはあそこしかなかったし、一発で決められ