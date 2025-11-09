８日の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に元乃木坂４６の女優・山下美月が出演。自身４度目というフランス・パリを旅する様子が放送され、自分には芸能界は向かないのではないかと思った時などについて振り返った。１３歳で芸能事務所に所属するも「前の事務所にいた時は、オーディションにどれだけ行っても受からないし、芸能人として何の価値もない人間だって思ってたから」という山下。首からバストの下