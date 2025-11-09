東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。パ・リーグTVがあって「セ・リーグTV」がない理由を明かした。今やパ・リーグ球団ファンの御用達。パ公式戦の全試合中継はもちろん、ハイライトや好プレー集などパ・リーグTVを観ればアーカイブまで楽しめる。では、なぜセ・リーグTVはないのか？小林氏は「セ・リーグにはパ6球団が