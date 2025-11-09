クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は１１月９日、東京でイクイノックスＭ（ウィクトルウェルス）を含む３勝（２、７、１０Ｒ）で１１７勝とし、今年のリーディングトップに浮上した。土曜の時点で１位だった戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝はこの日、東京４Ｒの１勝で１１６勝としたが２位に後退した。３年連続８度目の年間リーディングを目指すルメール騎手は先週の土日で１０勝、今週は土日で７勝。２週で１７勝