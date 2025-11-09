女子個人種目別のボールで優勝した喜田未来乃＝高崎アリーナ新体操の全日本選手権最終日は9日、群馬県の高崎アリーナで行われ、女子の種目別決勝で個人は8月の世界選手権に出場した19歳の喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）が3冠に輝いた。26.900点のボール、27.750点のリボン、28.100点で松坂玲奈（東女体大職）と同点優勝のフープを制した。クラブは個人総合を初制覇した20歳の鈴木菜巴（アリシエ兵庫）が27.800点で制