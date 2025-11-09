大の里（奥）が寄り切りで高安を下す＝福岡国際センター大相撲九州場所初日（9日・福岡国際センター）両横綱は明暗が分かれるスタートとなった。2場所連続6度目の優勝が懸かる大の里は小結高安を寄り切ったが、横綱初優勝を目指す豊昇龍は伯桜鵬に寄り倒された。伯桜鵬は3場所連続となる通算3個目の金星。休場明けの大関琴桜は若隆景を寄り切り、新関脇安青錦は霧島を送り出した。三役復帰の2人は関脇王鵬が若元春を肩透かしで