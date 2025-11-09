政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が、死亡した元兵庫県議に対する名誉棄損の疑いで逮捕されたことについて、国民民主党の玉木雄一郎代表は9日、静岡市で記者団に対し、「遺族のことを考えると、根拠のない誹謗中傷を広げていくことについては、厳しく対処すべきだと思う」と述べた。また、玉木代表は、「動画も含めたネット上の虚偽の拡散は、残存性や拡散性など、これまでと違った人権侵害の可能性が非常に高