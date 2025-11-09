大相撲九州場所初日（９日、福岡国際センター）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内伯桜鵬（２２＝伊勢ヶ浜）に一方的に寄り倒されて黒星発進となった。取組後は、付け人が指で「×」の印をつくって取材に応じず。無言のまま会場から引き揚げた。豊昇龍は横綱５場所目で早くも９個目の金星配給。横綱初優勝を目指すなか、序盤で格下に痛恨の黒星を喫した。幕内後半の審判長を務めた高田川親方（元関脇安芸乃島）は「豊昇龍は立