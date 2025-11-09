【モデルプレス＝2025/11/09】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が11月8日、自身のInstagramを更新。長男とタレントで妻の藤本美貴との現在と昔の2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。【写真】元モー娘。の芸人夫、長男＆妻の今昔2ショ公開◆庄司智春、長男＆妻の今昔ショット公開庄司は「成長早すぎんだろ！ ムカついてしょうがない！ ふざけんな！ 最高ばかりだぜ！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は藤本を軽々とおんぶし