ガールズグループApinkの完全体の写真が公開されたなか、脱退したソン・ナウンが投稿した写真をめぐって意見がわかれている。【写真】ソン・ナウン、甘美なボディでバレエ去る11月7日、Apinkの公式SNSには「このメンバー、リメンバー。一緒にいたからもっと大切だった時間。この瞬間を永遠に」という文章とともに、数枚の写真が公開された。写真には、Apinkのメンバーが集まって記念写真を撮っている姿が盛り込まれた。「このメン