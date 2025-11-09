巨大地震などで大規模な停電が発生した際に、発電機を使って給油を始める訓練が三重県桑名市で行われました。 【写真を見る】大規模災害を想定し非常用発電機で緊急車両に給油訓練三重県桑名市でガソリンスタンド従業員が参加 訓練は南海トラフ巨大地震などが発生し、大規模な停電が起きたという想定で行われました。 三重県北部の15のガソリンスタンドの従業員らが参加し、非常用の発電機を使って給油を始める手順を確認しま