元「KAT-TUN」の田口淳之介（39）が9日、自身のXを更新。8日にたKAT―TUNがラストライブ「BreaktheKAT―TUN」を開催したことに言及した。田口は「KAT-TUNありがとう」と書き出し「実は昨日から高熱でずっと寝込んでいてライブ見れてません」と言及。ラストライブのタイトル「BreaktheKAT―TUN」のハッシュタグを添えていた。田口は2016年3月31日を持ってグループを脱退。所属事務所も退所した。この投稿には「田口