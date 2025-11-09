中国政府はアメリカに対するレアメタルの輸出禁止措置を1年間停止すると正式に発表しました。中国商務省は9日、米中首脳会談の合意を受け、アメリカに対するレアメタルの輸出禁止措置を9日から来年11月27日まで停止すると発表しました。中国政府は去年12月、半導体に使われるガリウムやゲルマニウムなどのレアメタルについて「原則、アメリカへの輸出を許可しない」と発表していて、今回、この措置を一時的に停止したことになりま