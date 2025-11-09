多文化共生をテーマに地域のつながりを広げようと、玉村町で9日にイベントが行われ、多くの人が休日のひとときを楽しみました。 このイベントは、地域の集まる場所を提供し、つながりを広げようとナースコールシステムなどを開発し、玉村町に工場を構えるケアコムが主催したものです。 １３回目の開催となったことしのテーマは「多文化共生」と「つながり」です。 ケアコムの工場を会場に地元の企業や